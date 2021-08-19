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КИНО
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Жизнь после премьеры «Не время умирать»: продюсеры не позволят сделать из бондианы сериал на стриминге

Источник: MGM

С бондианой в ближайшем будущем могут произойти фундаментальные изменения — некоторые права на франчайз перешли компании Amazon вместе со всей библиотекой студии MGM. Хранители серии и обладатели другой части прав — продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи — пока настолько далеко не заглядывают. Сперва всё-таки необходимо выпустить «Не время умирать» — последний эпизод с Дэниэлом Крэйгом:

Тяжко думать о будущем, пока этот фильм до сих пор не увидел свет. Думаю, сперва мы хотим отпраздновать премьеру «Не время умирать» и воздать должное усилиям Дэниэла, и только потом, когда уляжется пыль, здраво оценить обстановку и подумать о грядущем. Хотя за последние 18 месяцев стало понятно — будущее невозможно предсказать.

Все опасаются, что амазоновский менеджмент будет и в хвост и в гриву использовать бондиану — надо же возвращать потраченные на MGM миллиарды. И вряд ли они ограничатся продюсированием одного фильма раз в два или три года. Особенно теперь, когда всем правит стриминг.

Но Брокколи будет стоять до конца:

Мы делаем фильмы. Фильмы для кинотеатров. И ничего другого.

«Не время умирать» должен выйти 30 сентября. Премьеру уже несколько раз переносили. Эксперты предполагают, что лимит на откладывание премьеры исчерпан — ведь каждая новая дата влечёт за собой новые траты на рекламу. Если не сейчас, то фильм уже никогда не отобьётся, а отбивать надо очень много — якобы нужен миллиард долларов.

Теги
007: Не время умиратьДэниэл КрэйгAmazonMGM
Комментарии (9)

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Источник фотографий: Depositphotos

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