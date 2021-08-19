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«Основание» Айзека Азимова обзавелось первым официальным трейлером

Премьера «Основания» по культовой книжной серии Айзека Азимова на Apple TV+ случится уже 24 сентября, и свежий трейлер ясно даёт понять, что действо будет масштабным. За актёрскую игру отвечают Ли Пейс и Джаред Харрис. За всё остальное ответственность несёт шоураннер и сценарист проекта Дэвид С. Гойер («Человек из стали»).

Нас ждёт эпическая история о великой Галактической Империи — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении. Несколько изгнанников оправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и возродить цивилизацию на обломках рушащейся Галактической Империи.

В сериале также снимаются Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн, Дэниэл МакФерсон, Т’Ниа Миллер, Парвеш Рана, Кюбра Саит и другие.

Теги
ВидеоОснование
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Источник фотографий: Depositphotos

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