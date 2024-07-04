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195

«Что если?» от Marvel завершится на третьем сезоне

Источник: Disney+

Анимационный экшен Marvel Studios «Что если?» — одно из очень немногих достойных творений студии на многосерийной ниве — тоже долго не продержался. Мультсериал завершится давно гарантированным проекту третьим сезоном. Выпущенный в самом начале года отрывок из него зрители уже видели.

А на днях Брэд Виндербаум, глава Marvel Studios по вопросам стриминга, телевидения и анимации, в свежем выпуске подкаста Official Marvel Podcast сообщил, что проект завершится третьим сезоном. И пообещал, что завершится сборник неканоничных сюжетов MCU достойным образом.

Точной даты выхода заключительного сезона у «Что если?» пока нет, но премьеру стоит ожидать к концу года. Вероятно, ближе к рождественским праздникам.

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Что если?
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