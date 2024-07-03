Появился трейлер заключительного сезона хоррор-сериала «Милый дом» от Netflix

Третий сезон корейского хоррор-сериала «Милый дом» получил трейлер. Ролик выложили на YouTube-канале Netflix K-Content.

Грядущий сезон станет для сериала последним и выйдет на Netflix 19 июля.

«Милый дом» снят по одноимённому вебтуну (манхве). Первый сезон показывал, как жильцы многоквартирного дома объединились ради выживания после того, как часть людей в здании и за его пределами по неизвестной причине стала монстрами. Главный герой помогал другим жильцам выживать, приобретя способность превращаться в монстра. События второго сезона происходили уже за пределами дома.

Netflix выпустил первый сезон хоррора в декабре 2020 года. В нём 10 серий. Второй вышел на стриминговом сервисе в декабре 2023-го. В продолжении 8 серий.