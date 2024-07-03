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Вышел отрывок из следующего эпизода мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Второй сезон мультсериала «Мои приключения с Суперменом» движется к финалу. Осталось выйти только трём эпизодам сезона. Премьера восьмого состоится на Adult Swim в полночь 6 июля, а на стриминговом сервисе Max — на следующий день. YouTube-канал Adult Swim опубликовал отрывок грядущей серии, в котором есть немного экшена.

Оставшиеся эпизоды не станут для мультсериала последними: шоу уже продлено на третий сезон.

Премьера «Моих приключений с Суперменом» состоялась в июле 2023 года. Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В мультсериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

Недавно появился новый ролик к мультсериалу «УдивЛа» по книгам соавтора цикла «Спайдервик. Хроники». Адаптация уже вышла на Apple TV+.

 
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Источник фотографий: Depositphotos

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