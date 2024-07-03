Комедия «Мокрые майки» получила трейлер

Скоро в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует комедийный сериал «Мокрые майки». Незадолго до премьеры он обзавёлся трейлером. Ролик опубликовал YouTube-канал онлайн-кинотеатра.

Премьера 10-серийной комедии состоится 4 июля, когда выйдут два её эпизода. Следующие будут выпускать по одному до 1 августа.

Сериал снял режиссёр Денис Гуляр («Манюня: Приключения в Москве»). В актёрском составе Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Диана Кафф и Маруся Климова.

Из описания ролика:

В центре сюжета сериала «Мокрые майки» — Мара в исполнении Марии Горбань, которая отмечает начало четвёртого десятка. Кажется, она ещё молода, но кризис среднего возраста уже стучится в дверь. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она упрашивает своего богатого спонсора дать ей в управление салон красоты, но он не идёт на поводу у красавицы, и вместо элитного салона Мара получает в управление старую автомойку на окраине города. С таким оригинальным «подарком» на руках женщине предстоит найти способ возродить умирающий бизнес и убедить себя, что жизнь только начинается. Мария Горбань: «Я играю девушку, которая не хочет стоять на месте. Она хочет новой жизни, открывает бизнес и сподвигает на это своих подруг. Наш сериал именно про мотивацию. Хочется верить, что тот, кто посмотрит его, и сам начнет действовать». Мара оказывается в безвыходной ситуации — как выжить в чисто мужском бизнесе автомобильных услуг и спасти автомойку от неминуемого банкротства? Героиня решает сделать ставку на собственный опыт и создать уникальное предложение на рынке. Она берёт на работу своих подруг, и теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми девушками, перед которыми не может устоять ни один мужчина. Цитата из пресс-релиза

4 июля также состоится премьера третьего сезона криминальной комедии «И снова здравствуйте!» И у неё есть трейлер.