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Элронд с гребешком и горный тролль на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Создатели фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти» вдохновляются всем, чем угодно, только не первоисточником. Журнал Empire опубликовал парочку эксклюзивных кадров из второго сезона сериала-события (не в лучшем понимании этого слова).

На втором кадре Элронд в оригинальном боевом облачении воюет со всяким злом. А вот на первом — матёрый горный тролль Дамрод, вдохновлённый, по признаниям шоураннеров сериала, персонажем Майка Эрментраута из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Второй сезон, где шоураннеры наобещали эпичнейших битв, стартует на стриминговом сервисе Amazon 29 августа.

Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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