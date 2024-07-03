Элронд с гребешком и горный тролль на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Создатели фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти» вдохновляются всем, чем угодно, только не первоисточником. Журнал Empire опубликовал парочку эксклюзивных кадров из второго сезона сериала-события (не в лучшем понимании этого слова).

На втором кадре Элронд в оригинальном боевом облачении воюет со всяким злом. А вот на первом — матёрый горный тролль Дамрод, вдохновлённый, по признаниям шоураннеров сериала, персонажем Майка Эрментраута из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Второй сезон, где шоураннеры наобещали эпичнейших битв, стартует на стриминговом сервисе Amazon 29 августа.