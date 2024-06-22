«Милый дом 3» — тизер с монстрами и экшеном последнего сезона хоррор-сериала от Netflix

Этим летом хоррор-сериал «Милый дом» вернётся с третьим сезоном, который станет для него последним. В заключительных эпизодах, выходящих на Netflix 19 июля, состоится «финальная битва» сериала. О грядущей премьере напомнит тизер, опубликованный YouTube-каналом Netflix Asia. Ролик с субтитрами на английском языке.

«Милый дом» снят по одноимённому вебтуну (манхве). Первый сезон сериала показывал, как группа жильцов многоквартирного дома объединилась ради выживания после того, как часть людей в здании и за его пределами по неизвестной причине стала монстрами. Главный герой помогал другим жильцам выживать, приобретя способность превращаться в монстра. События второго сезона присходили уже за пределами дома из первого.