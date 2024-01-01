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Зимний солдат и Красный страж уходят от погони в отрывке из третьего сезона «Что если?»

На фоне нынешних довольно бледных кинопостановок Marvel продолжает блистать анимационный проект «Что если?». Стриминговый сервис Disney+ опубликовал отрывок из третьего сезона супергероического экшена, притом что официально продолжение даже ещё не объявляли. Впрочем, можно считать, что этим промо-роликом как раз и объявили.

В отрывке угрюмый Зимний солдат вместе с разговорчивым Красным стражем мастерски уходят от погони и демонстрируют отличную «химию». Когда зрители смогут увидеть этот сюжет целиком, пока не сообщается. Вероятно, премьеру третьего сезона стоит ждать ближе к концу уже наступившего 2024 года.

Теги
ВидеоЧто если?
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Источник фотографий: Depositphotos

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