Сценаристка «Мисс Марвел» переписала все эпизоды сериала и не получила от Marvel денег

Сценаристка сериала «Мисс Марвел» А. К. Брэдли в своих соцсетях обратилась к Гильдии сценаристов США. Под их новостью о том, что в следующем месяце первый сезон сольника Камалы Хан выйдет в эфир на канале ABC, Брэдли ответила, что хоть она и внесла во все эпизоды значительные правки, студия Marvel не заплатила ей за работу в полном объёме.

Несмотря на то, что я переписала все эпизоды, меня указали автором только трёх из них. Я получала лишь еженедельные выплаты, но гонорар мне так и не заплатили. А.К. Брэдли

Сценаристка призвала Гильдию убедиться, что Disney и Marvel выплачивают сценаристам всё, что полагается.

Дело в том, что команда писателей, изначально работавшая над «Мисс Марвел», выбыла из проекта. После этого к созданию сериала привлекли другую группу сценаристов, включая А. К. Брэдли, работавшую над анимационным «Что если?».

Очевидно, забастовка сценаристов и актёров ещё очень далека от завершения. Недавно Президент SAG-AFTRA раскритиковала главу Disney за то, что тот не осознаёт всю серьёзность ситуации.