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Модный приговор — свежие кадры второго сезона «Колеса времени»

Издание Entertainment Weekly поддерживает промо-кампанию многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени». Вот, свежие кадры из продолжения завезли — с главными персонажами и представителями империи Шончан с её уникальными представлениями о церемониальных нарядах.

Уникальным представлением отличается и творческая команда сериала под руководством шоураннера Рейфа Джадкинса — эти смелые, прогрессивные люди не испугались культовости литературного первоисточника и с большим энтузиазмам перекраивают романы Роберта Джордана под современные тренды.

Стать свидетелем продолжения публичного надругательства над книгами все желающие смогут 1 сентября — в первый день осени второй сезон фэнтези стартует на стриминге Amazon.

Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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