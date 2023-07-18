Модный приговор — свежие кадры второго сезона «Колеса времени»

Издание Entertainment Weekly поддерживает промо-кампанию многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени». Вот, свежие кадры из продолжения завезли — с главными персонажами и представителями империи Шончан с её уникальными представлениями о церемониальных нарядах.

Уникальным представлением отличается и творческая команда сериала под руководством шоураннера Рейфа Джадкинса — эти смелые, прогрессивные люди не испугались культовости литературного первоисточника и с большим энтузиазмам перекраивают романы Роберта Джордана под современные тренды.

Стать свидетелем продолжения публичного надругательства над книгами все желающие смогут 1 сентября — в первый день осени второй сезон фэнтези стартует на стриминге Amazon.