Гендерное равноправие на свежих кадрах «Колеса времени»

Если кто не помнит, шоураннеры эпического фэнтези «Колесо времени» железно пообещали — блюсти нормы инклюзивности, репрезентативности и прочих благих установок, даже если их в литературном первоисточнике предсказуемо и не хватает.

И вот, даже подборка свежих кадров второго сезона свидетельствует о безупречном балансе — поровну внимания уделено героям и героиням повествования. Правда, каждому мужику выделили по отдельному кадру, а барышень уместили в один.

Вольная адаптация романов Роберта Джордана возвращается со свежими эпизодами на стриминговую платформу Amazon 1 сентября.