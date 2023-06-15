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Гендерное равноправие на свежих кадрах «Колеса времени»

Если кто не помнит, шоураннеры эпического фэнтези «Колесо времени» железно пообещали — блюсти нормы инклюзивности, репрезентативности и прочих благих установок, даже если их в литературном первоисточнике предсказуемо и не хватает.

И вот, даже подборка свежих кадров второго сезона свидетельствует о безупречном балансе — поровну внимания уделено героям и героиням повествования. Правда, каждому мужику выделили по отдельному кадру, а барышень уместили в один.

Вольная адаптация романов Роберта Джордана возвращается со свежими эпизодами на стриминговую платформу Amazon 1 сентября.

Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени»
Теги
ГалереяКолесо времени
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Источник фотографий: Depositphotos

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