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Магичка Розамунд Пайк и компания возвращаются на кадрах второго сезона «Колеса времени»

Портал Entertainment Weekly дарит прекрасное — свежие эксклюзивные кадры из волшебного продолжения эпического фэнтези «Колесо времени», авторы которого тоже бессовестно врут, заявляя, что относятся к литературному первоисточнику с почтением.

На кадрах продолжения представлены старые и новые персонажи сюжета, переиначенного творческой командой проекта во главе с шоураннером Рейфом Джадкинсом. Заодно выяснилась дата возвращения сериала на экраны. Свежие эпизоды стриминговый сервис Amazon начнёт показывать 1 сентября.

Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени»
Теги
ГалереяКолесо времени
Комментарии (3)

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