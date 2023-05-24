Магичка Розамунд Пайк и компания возвращаются на кадрах второго сезона «Колеса времени»

Портал Entertainment Weekly дарит прекрасное — свежие эксклюзивные кадры из волшебного продолжения эпического фэнтези «Колесо времени», авторы которого тоже бессовестно врут, заявляя, что относятся к литературному первоисточнику с почтением.

На кадрах продолжения представлены старые и новые персонажи сюжета, переиначенного творческой командой проекта во главе с шоураннером Рейфом Джадкинсом. Заодно выяснилась дата возвращения сериала на экраны. Свежие эпизоды стриминговый сервис Amazon начнёт показывать 1 сентября.