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Киаран Хайндс, Рори Киннер и Таня Муди сыграют во втором сезоне «Властелина колец. Колец власти»

Источник: HBO

Эпическое по части производственного бюджета фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» пополнило свой актёрский состав за счёт Киарана Хайндса («Игра престолов»), Рори Киннера («Ужасы по дешёвке») и Тани Муди («Шерлок»).

Их роли пока не раскрываются, но известно, что они второстепенные. Съёмки второго сезона под присмотром шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея давно начались и проходят в Великобритании.

Восьмисерийное продолжение режиссируют исключительно женщины — Шарлотта Брандстром («Ведьмак»), Санаа Хамри («Колесо времени») и Луиз Хупер («Песочный человек»). Брадстром снимет четыре эпизода, а Хамри и Хупер — по две серии.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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