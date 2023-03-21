Киаран Хайндс, Рори Киннер и Таня Муди сыграют во втором сезоне «Властелина колец. Колец власти»

Эпическое по части производственного бюджета фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» пополнило свой актёрский состав за счёт Киарана Хайндса («Игра престолов»), Рори Киннера («Ужасы по дешёвке») и Тани Муди («Шерлок»).

Их роли пока не раскрываются, но известно, что они второстепенные. Съёмки второго сезона под присмотром шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея давно начались и проходят в Великобритании.

Восьмисерийное продолжение режиссируют исключительно женщины — Шарлотта Брандстром («Ведьмак»), Санаа Хамри («Колесо времени») и Луиз Хупер («Песочный человек»). Брадстром снимет четыре эпизода, а Хамри и Хупер — по две серии.