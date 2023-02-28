Новые фильмы по «Властелину колец» не пугают авторов «Колец власти»

Недавний громкий анонс о новых фильмах по вселенной «Властелина колец» от Warner Bros. и New Line Cinema, думается, мог неслабо напрячь окусывающийся на задворках Средиземья Amazon. Но это не так! По крайней мере, такую мысль пытается до нас донести глава стриминга Дженнифер Салке. Она заверяет, что видеосервис абсолютно спокоен перед лицом потенциальной конкуренции. А всё почему? Потому что верит в своё творение — «Властелин колец. Кольца власти». Ну, хоть кто-то в него верит.

Своим оптимистичным взглядом на ситуацию Салке охотно поделилась с изданием Variety.

Поживём — увидим. Мы любим наш оригинальный сериал. Мы очень им гордимся и вкладываемся в него на перспективу. Поэтому мы уверенны, что фанатской любви хватит на то, чтобы поддерживать и наш проект. Дженнифер Салке, мыслит перспективно

Главное, конечно, верить, что грядущие кинопремьеры конкурентов по уровню удобоваримости окажутся ниже «Колец власти». Тогда да. Тогда шанс на удержание фанатов у сериала, наверное, действительно есть.