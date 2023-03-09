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«Властелин колец. Кольца власти» засветил локации второго сезона (фото)

Съёмки монументального суперхита «Властелин колец. Кольца власти» стартовали в конце прошлого года в Великобритании, куда самый дорогой сериал в истории перебрался их Новой Зеландии, дабы сэкономить. Миллиарды фанатов сериала, затаив дыхание, ждут выхода продолжения эпичного сказания о чёрных эльфах и прочих примечательных жителях Средиземья.

А пока ловите свежие фото со съёмочной площадки второго сезона. На локации студии Bray в Беркшире возвели декорации эльфийского Эрегиона. Статуя в центре площади принадлежит великому Феанору, создателю Сильмарилей.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
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