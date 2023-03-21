Продюсер Marvel Studios покидает свою должность

Уходит, понимаете ли, эпоха. Человек, обещавший зрителям инклюзивность, расовое, гендерное и прочее разнообразие в MCU, покидает студию. Виктория Алонсо — ветеран индустрии и продюсер, проработавший с марвеловскими проектами 17 долгих лет, — по неизвестным причинам освобождает свою продюсерскую должность в Marvel Studios.

Алонсо отвечала за визуальные эффекты, постпроизводство и анимацию. Стояла у истоков как сопродюсер «Железного человека», «Железного человека 2», «Тора» и «Первого мстителя», а в списке её последних проектов «шедевры» вроде «Квантомании», «Тора: Любви и грома» и «Мисс Марвел».

В числе её заслуг особенно отмечают то, что этой женщине посчастливилось быть открытой лесбиянкой, в последние годы особенно яро боровшейся за всяческое разнообразие в проектах Marvel, права квир-детей и не так давно заявившей:

«Пока я работаю в Marvel Studios, я буду ради всех нас бороться за репрезентацию».

На замену этой пламенной борцунье за ЛГБТ-права нужно срочно отыскать не менее энергичную натуру, а то не ровен час, уровень той самой репрезентации в проектах Marvel упадёт так, что потом и не поднимешь.