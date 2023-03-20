Создатель «Одних из нас» тизерит Эбби во втором сезоне триллера (постер)

Креативный директор игры-первоисточника и второй шоураннер её экранизации «Одни из нас» Нил Дракманн опубликовал в своих соцсетях воскресное сообщение, напоминающее привыкшим к выходу новой серии зрителям, что первый сезон, вообще-то, уже закончился. Но, мол, не печальтесь, ведь второй сезон уже в работе. Крепитесь, мужайтесь, выживайте и ждите появления Эбби.

На это намекнул прикреплённый к сообщению арт-постер второго сезона, где изображена мощная женская рука с зажатым в кулаке молотком. На роль Эбби подходящую актрису пока не отыскали, но кастинг в процессе. Съёмки начнутся ещё нескоро, а премьеру продолжения стоит ожидать не раньше 2024–2025 гг.