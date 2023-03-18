Второй сезон «Одних из нас»: сюжетные детали и дата выхода

Создатели многосерийного хита «Одни из нас», только что завершившего свой первый сезон, успели поделиться кое-какой информацией о продолжении. Шоураннеры сериала Крэйг Мазин и Нил Дракманн наобещали всякого, после чего с головой окунутся в производственный процесс, который в целом-то уже не за горами.

Если собрать воедино все их комментарии о втором сезоне, озвученные в разных интервью, получаем вот что:

сюжет второго сезона будет отличаться от сюжета игр;

Белла Рэмси совершенно точно вернётся к роли Элли, даже не надейтесь на рекаст;

так уж и быть, во втором сезоне будет больше заражённых, чем в первом;

второй сезон затронет сюжет второй игры, но не целиком;

съёмки могут начаться уже в конце этого года;

зрителям покажут новые виды инфицированных;

побочные истории будут и во втором сезоне (зашуршат ли снова бороды, пока не раскрывают — наверняка готовят сюрприз);

примерное релизное окно второго сезона очень широко — 2024–2025 годы;

в сюжете ожидается прыжок во времени;

обещают глубоко исследовать взаимоотношения Элли и Джоэла;

подробнее расскажут о жестоком прошлом Элли.

Почему-то отдельным пунктом не упомянуты квиры всех мастей, но мы и так знаем, что без гейства не обойдётся. Это ж ключевой элемент любого постапокалиптического будущего. Тут шоураннеры, ратующие за «правду жизни», наверняка не подведут.