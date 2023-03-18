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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Второй сезон «Одних из нас»: сюжетные детали и дата выхода

Источник: HBO

Создатели многосерийного хита «Одни из нас», только что завершившего свой первый сезон, успели поделиться кое-какой информацией о продолжении. Шоураннеры сериала Крэйг Мазин и Нил Дракманн наобещали всякого, после чего с головой окунутся в производственный процесс, который в целом-то уже не за горами.

Если собрать воедино все их комментарии о втором сезоне, озвученные в разных интервью, получаем вот что:

  • сюжет второго сезона будет отличаться от сюжета игр;
  • Белла Рэмси совершенно точно вернётся к роли Элли, даже не надейтесь на рекаст;
  • так уж и быть, во втором сезоне будет больше заражённых, чем в первом;
  • второй сезон затронет сюжет второй игры, но не целиком;
  • съёмки могут начаться уже в конце этого года;
  • зрителям покажут новые виды инфицированных;
  • побочные истории будут и во втором сезоне (зашуршат ли снова бороды, пока не раскрывают — наверняка готовят сюрприз);
  • примерное релизное окно второго сезона очень широко — 2024–2025 годы;
  • в сюжете ожидается прыжок во времени;
  • обещают глубоко исследовать взаимоотношения Элли и Джоэла;
  • подробнее расскажут о жестоком прошлом Элли.

Почему-то отдельным пунктом не упомянуты квиры всех мастей, но мы и так знаем, что без гейства не обойдётся. Это ж ключевой элемент любого постапокалиптического будущего. Тут шоураннеры, ратующие за «правду жизни», наверняка не подведут.

Теги
Одни из нас
Комментарии (3)

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