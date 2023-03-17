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Джоэл и Элли на одной волне — свежие закадровые фото со съёмок «Одних из нас»

Суровые будни выживальщиков, бредущих по превратившимся в руины Штатам не такие уж и суровые. Во всяком случае, за кадром. В сети появились свежие фотографии со съёмок девятого — финального — эпизода первого сезона «Одних из нас», где Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) давным-давно отыскали общий язык.

Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас»

Заметно нарастивший к финалу свои рейтинговые показатели проект под руководством его пока бессменных шоураннеров Крэйга Мазина и Нила Дракманна надолго пропадает с экранов, пока готовит свой второй сезон. О предполагаемой дате возвращения никто пока даже не заикается.

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ГалереяОдни из нас
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