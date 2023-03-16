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Рыжий бородач Лекс Лютор на кадре из третьего сезона «Супермена и Лоис»

К целой команде актёров, успевших воплотить на экране известного злодея всленной DC присоединился Майкл Кудлиц («Ходячие мертвецы»). Его недобрый персонаж появится в третьем сезоне семейной драмы «Супермена и Лоис» из практически вымершей линейки сериалов Arrowverse на телеканале The CW.

Портал Entertainment Weekly презентовал эксклюзивный кадр из многосерийной фантастической драмы, где рано или поздно (точная дата не раскрывается) появится противник Супермена в исполнении Кудлица.

Кадры из сериала «Супермен и Лоис»

Напомним, в Arrowverse уже появлялся Лекс Лютор — в сериале «Супергёрл» этого известного персонажа играл Джон Крайер/

Теги
Супермен и Лоис
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