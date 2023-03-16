Культовая «Гаттака» станет сериалом

Кабельный канал Showtime совместно с соавторами «Родины» Говардом Гордоном и Алексом Гансой займутся разработкой сериала «Гаттака» по одноимённому культовому полнометражному фильму 1997 года, где главные роли исполнили Итан Хоук, Джуд Лоу и Ума Турман.

Синопсиса у проекта пока нет, но известно, что в центре событий окажутся персонажи нового поколения, пришедшего на смену современникам главных героев фильма. Они живут в мире будущего, порождённом чудесами генной инженерии, где наряду с «совершенными» привилегированными слоями общества за выживание борется «ущербная» беднота.

Сценарий Гордону и Гансе помог написать Крэйг Бортен. Производством займётся Sony Pictures Television.