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«Миллиарды» получат спин-оффы: «Миллионы» и «Триллионы»

Источник: Showtime

У нежно любимой многими многосерийной финансовой драмы «Миллиарды» появился целый выводок спин-оффов с очень логичными названиями — «Миллиарды: Майями», «Миллиарды: Лондон», а также «Миллионы» и даже «Триллионы». О превращении оригинального сериала во франчайз сообщил кабельный канал Showtime.

Пока седьмой сезон флагмана активно снимают в Нью-Йорке, чтобы премьеровать его позже в этом году, его многочисленные спин-оффы постепенно запускаются в разработку. Шоураннеры «Миллиардов» Брайан Коппельман и Дэви Левин числятся исполнительными продюсерами новичков.

Ну и, понятное дело, все эти внезапно анонсированные сериалы окунут зрителей в опасный круговорот финансовых перипетий, где выживает только умнейший, сильнейший и хитрейший делец.

Теги
Миллиарды
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