Все в сборе! Первое фото со съёмок заключительного сезона «Академии Амбрелла»

Съёмки четвёртого сезона некогда многообещающей «Академии Амбрелла» стратовали ещё в прошлом ноябре, но главные действующие лица засветились там только сейчас. Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин и органично вписавшаяся в семейку Риту Эрийа готовы прощаться со зрителями — предстоящий сезон станет для сериала последним.

У шоураннера Стива Блэкмана есть всего шесть эпизодов, чтобы разгрести этот бардак — миссия крайне сомнительная и практически невыполнимая.

О дате выхода продолжения пока ничего не известно.