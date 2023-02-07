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Все в сборе! Первое фото со съёмок заключительного сезона «Академии Амбрелла»

Съёмки четвёртого сезона некогда многообещающей «Академии Амбрелла» стратовали ещё в прошлом ноябре, но главные действующие лица засветились там только сейчас. Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин и органично вписавшаяся в семейку Риту Эрийа готовы прощаться со зрителями — предстоящий сезон станет для сериала последним.

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»

У шоураннера Стива Блэкмана есть всего шесть эпизодов, чтобы разгрести этот бардак — миссия крайне сомнительная и практически невыполнимая.

О дате выхода продолжения пока ничего не известно.

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ГалереяАкадемия Амбрелла
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Источник фотографий: Depositphotos

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