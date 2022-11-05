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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки финала «Академии Амбрелла» официально стартовали (фото)

Источник: Netflix

В конце лета выяснилось, что четвёртый сезон «Академии Амбрелла» станет для сериала заключительным, а сегодня шоураннер Стив Блэкман в своём инстаграме опубликовал важное информационное обновление, засветив титульную страницу сценария первого эпизода финальной телеглавы и сообщив, что съёмки последнего сезона начались.

Открывающая серия четвёртого сезона называется «Невыносимая трагедия обретения желаемого». Соавтором Блэкмана выступил Джесси Маккиоун.

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»

В вольной адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя о приключениях супергеройской семейки Реджинальда Харгривза снимаются Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Риту Арья, Колм Фиор и Эллиот Пейдж.

Теги
Академия Амбрелла
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