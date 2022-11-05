Создатель «Теории большого взрыва» рассказал о главном недостатке Пенни в начальных сезонах проекта

Один из создателей «Теории большого взрыва» Чак Лорри считает, что в первых сезонах проекта Пенни была простоватым персонажем, и Кейли Куоко заслуживала большего, поэтому по ходу развития сериала её героиню сделали более многогранной.

Пенни с самого начала была одним из популярнейших персонажей проекта, но при её создании мы ограничились пониманием того, что она просто хорошенькая соседка. Кейли, без сомнений, была способна на большее, чем от неё требовалось. Мы работали над тем, чтобы сделать героиню более целостной и разносторонней не на один эпизод, а в принципе. Со временем Пенни стала разбираться в ситуациях, людях, отношениях и не теряться в динамике всего, что происходит вокруг неё. Чак Лорри

Некое развитие и путь персонажа определённо продемонстрированы. Если в начале сериала Пенни хочет стать великой актрисой и не может определиться в отношениях, то к финалу проекта она переквалифицировалась в торгового представителя фармацевтической компании и вышла замуж. Создатели решили, видимо, что она не Шелдон Купер и обойдётся без того, чтобы её мечты сбылись. Сама актриса считает финальную точку развития Пенни по меньшей мере неожиданной.