«Я не отпущу её без боя» — Джим Парсонс настоял, чтобы героиню Майем Биалик оставили в «Теории большого взрыва»

Сейчас «Теорию большого взрыва» сложно представить без пары Шелдона Купера и Эми Фарры Фаулер, но Джим Парсонс вспоминает, что был момент, когда он опасался за будущее своей экранной пары и даже подготовил план на случай, если Майем Биалик решат убрать из сериала.

В разгар четвёртого сезона, помню, сказал Тодду (Спиваку): «Я не отпущу этого персонажа без боя». Подобное мне совсем не свойственно, до этого я почти никогда не спорил со сценаристами, но в тот момент в плане работы я уже почувствовал к Майем что-то особенное и подумал, что если по какой-то причине её персонажа выведут из сюжета, я поговорю со сценаристами. Я решил так много лет назад, и теперь ещё больше уверен в своей позиции. Одним из самых умных сценарных ходов было ввести в сериал Бернадетт и Эми в момент, когда с точки зрения сюжета они ещё были не нужны. Этих героинь вписали, чтобы посмотреть, как это будет работать и сработает ли вообще. Думаю, это гениально. Джим Парсонс

Ближайший релиз актёра — основанная на реальных событиях картина «Осторожно, спойлер!», рассказывающая об отношениях журналиста Майкла Осиелло и его мужа, фотографа Кита Коуэна.