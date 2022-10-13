 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm Айю получила награду «Актриса-новичок» Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Сидни Суини согласилась стать космическим секс-символом в ремейке «Барбареллы» Её час пробил. Александра Даддарио пробует свои силы в трейлере «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс
4
СЕРИАЛЫ
318
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Я не отпущу её без боя» — Джим Парсонс настоял, чтобы героиню Майем Биалик оставили в «Теории большого взрыва»

Источник: CBS

Сейчас «Теорию большого взрыва» сложно представить без пары Шелдона Купера и Эми Фарры Фаулер, но Джим Парсонс вспоминает, что был момент, когда он опасался за будущее своей экранной пары и даже подготовил план на случай, если Майем Биалик решат убрать из сериала.

В разгар четвёртого сезона, помню, сказал Тодду (Спиваку): «Я не отпущу этого персонажа без боя». Подобное мне совсем не свойственно, до этого я почти никогда не спорил со сценаристами, но в тот момент в плане работы я уже почувствовал к Майем что-то особенное и подумал, что если по какой-то причине её персонажа выведут из сюжета, я поговорю со сценаристами. Я решил так много лет назад, и теперь ещё больше уверен в своей позиции. Одним из самых умных сценарных ходов было ввести в сериал Бернадетт и Эми в момент, когда с точки зрения сюжета они ещё были не нужны. Этих героинь вписали, чтобы посмотреть, как это будет работать и сработает ли вообще. Думаю, это гениально.

 
Джим Парсонс

Ближайший релиз актёра — основанная на реальных событиях картина «Осторожно, спойлер!», рассказывающая об отношениях журналиста Майкла Осиелло и его мужа, фотографа Кита Коуэна.

Теги
Теория большого взрыва
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

5Лиловая Куин Латифа на постере третьего сезона «Великого уравнителя» 14Мистический триллер «Зло» продлён на четвёртый сезон 5Paramount+ отменил третий сезон «Почему женщины убивают»

Тоже интересно

0«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция 7Тизер «Банд Лондона» Гарета Эванса сообщает дату выхода второго сезона 6По «Чужим» делают новый хоррор, в том числе для VR 6Том Круз «сделал» Леонардо Дикаприо: «Топ Ган: Мэверик» обошёл «Титаник» по сборам (снова) 0Ын Би снова выйдет на сцену

Далее на КГ

0
Ведьмочка с разукрашенными волосами: 7 минут геймплея за новую героиню Bayonetta 3
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Инсайдер»
 0
На iOS и Android вышла MMO-стратегия Homeworld Mobile
 0
«Стесняшка» — анонс и тизер аниме про застенчивую супергероиню
 5
Игорь Гром и эпоха крутых перемен в трейлере приквела «Майора Грома»
 0
Время зажигать с новым релизом Mamamoo
 2
Драматическое возвращение в Ваканду: ролик о съёмках «Чёрной Пантеры 2»
 3
Новый постер кукольного «Пиноккио» выдаёт в нём Гильермо дель Торо с головой
 0
КГ играет: Asterigos: Curse of the Stars
 6
Дэдпульские пляски: Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл в праздничном мюзикле «В духе Рождества» (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6ЕВА
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru