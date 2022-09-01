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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Лиловая Куин Латифа на постере третьего сезона «Великого уравнителя»

Неудержимая экшен-героиня Куин Латифа готовится к возвращению на малые экраны. В сети появились первые промо-материалы третьего сезона криминально-драматического боевика «Великий уравнитель». Первый эпизод третьего сезона выходит на телеканале CBS 3 октября. Об этом сообщает высокохудожественный плакат продолжения:

Постеры сериала «Великий уравнитель»

Прогрессивное переосмысление одноимённого сериала 80-х рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Робин Макколл (Латифа), которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Сценаристами и шоураннерами выступают Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа входит в команду исполнительных продюсеров. Производство курируют Universal Television и CBS Studios.

А это короткий тизер свежих эпизодов:

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ГалереяВеликий уравнитель
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