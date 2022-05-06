«Великий уравнитель» Куин Латифы продлён сразу на два сезона

Сериал о приключениях во всех отношениях сильной женщины продолжается. Телеканал CBS не посмел отказать Куин Латифе и продлил её многосерийный проект «Великий уравнитель» сразу на два сезона — третий и четвёртый.

Отвечающий за программный блок CBS Том Шерман уверяет, что сериал демонстрирует замечательные рейтинговые результаты, а творческая команда у него просто запредельная. Нет поводов не верить этому компетентному человеку.

Криминальная экшен-драма — как бы усовершенствованный вариант сериала 80-х — рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Робин Макколл (Латифа), которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

За сценарий отвечают шоураннеры проекта Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа числится в команде исполнительных продюсеров. За производство отвечают Universal Television и CBS Studios.