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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Великий уравнитель» Куин Латифы продлён сразу на два сезона

Источник: CBS

Сериал о приключениях во всех отношениях сильной женщины продолжается. Телеканал CBS не посмел отказать Куин Латифе и продлил её многосерийный проект «Великий уравнитель» сразу на два сезона — третий и четвёртый.

Отвечающий за программный блок CBS Том Шерман уверяет, что сериал демонстрирует замечательные рейтинговые результаты, а творческая команда у него просто запредельная. Нет поводов не верить этому компетентному человеку.

Криминальная экшен-драма — как бы усовершенствованный вариант сериала 80-х — рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Робин Макколл (Латифа), которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

За сценарий отвечают шоураннеры проекта Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа числится в команде исполнительных продюсеров. За производство отвечают Universal Television и CBS Studios.

Теги
Великий уравнитель
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