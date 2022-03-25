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Первоисточник: www.murphysmultiverse.com Прямая ссылка на новость:

Paramount планировала сериал по франчайзу Тома Круза «Миссия невыполнима» — ничего не вышло

Источник: Paramount

Объёмный материал издания The Hollywood Reporter, посвящённый продюсерской деятельности Тома Круза, среди прочего раскрыл интересную информацию о паре многосерийных проектов, которых зрителям не видать благодаря принципиальной позиции голливудского фаната головокружительных трюков.

По информации издания, студия Paramount в целях популяризации своего потокового сервиса планировала расширить франчайз «Миссия невыполнима» многосерийным спин-оффом. Тем более что основой для знаменитой киносерии как раз и послужил одноимённый телесериал 60-х, выходивший на канале CBS и продержавшийся в эфире целых семь сезонов. Paramount+ обратился к производственной компании Круза с предложением снять сериал по вселенной «Миссии», но из этого ничего не вышло.

Как пишет THR, «идею придушили в зародыше». Надо полагать, Крузу как минимум не захотелось распылять внимание на сторонние проекты, когда и с седьмой «Миссией» проблем хватало.

Аналогичная учась постигла идею соорудить сериал по скоростному боевику Тони Скотта «Дни грома». За них продюсерская студия Круза тоже браться не стала. Причины отказов официально не оглашаются. В общем, миссия и впрямь оказалась невыполнимой.

Теги
Том Круз
Комментарии (7)

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