Свежий тизер экшена Halo рассказывает о надежде

Уже завтра на стриминговом сервисе Paramount+ состоится премьера многосерийного фантастического боевика Halo, и официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал свежий промо-ролик, посвящённый главным сюжетным темам, среди которых особое место занимает непредсказуемый человеческий фактор — надежда.

Ну и заодно видеоролик фигурально и буквально подсвечивает основных персонажей футуристической экшен-драмы о кровопролитной и, казалось бы, безнадёжной войне человечества с ордами инопланетных захватчиков. Решающую роль в этом противостоянии суждено сыграть суперсолдату Мастеру Чифу в исполнении Пабло Шрайбера.