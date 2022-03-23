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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Свежий тизер экшена Halo рассказывает о надежде

Уже завтра на стриминговом сервисе Paramount+ состоится премьера многосерийного фантастического боевика Halo, и официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал свежий промо-ролик, посвящённый главным сюжетным темам, среди которых особое место занимает непредсказуемый человеческий фактор — надежда.

Ну и заодно видеоролик фигурально и буквально подсвечивает основных персонажей футуристической экшен-драмы о кровопролитной и, казалось бы, безнадёжной войне человечества с ордами инопланетных захватчиков. Решающую роль в этом противостоянии суждено сыграть суперсолдату Мастеру Чифу в исполнении Пабло Шрайбера.

Теги
ВидеоHalo
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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