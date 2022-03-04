Битва за человечество и человечность — вышел новый тизер боевика Halo

Победа требует жертв. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил очередной тизер футуристического боевика Halo по миру культового игрового франчайза. До премьеры остаётся всего три недели — первый эпизод долгожданного проекта выходит 24 марта.
В XXVI веке человечество проигрывает в изнуряющей войне с союзом инопланетных рас. Последней надеждой на судьбоносный перелом в этом страшном противостоянии оказывается программа по созданию воинов-спартанцев. В центре сюжета один из таких усовершенствованных воинов — Мастер Чиф, которого играет Пабло Шрайбер.
В сериале также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани.
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