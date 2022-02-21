Постеры ключевых персонажей экранизации Halo

Спешит-торопится на Paramount+ сериальная экранизация Halo. А попутно не утихают слухи о том, что главный герой серии — здоровенный сверхчеловек Маcтер Чиф — не будет в сериале ключевым персонажем. Глядя на новые постеры в эти слухи невольно веришь.

На постерах можно увидеть четырёх сверхсолдат из программы «Спартанец II», главную героиню сюжета Кван, а также доктора Кэтрин Хэлси — создательницу брони Чифа Мьёльнир и, собственно, автора программы «Спартанец II», куда входил сам Чиф.

Мира-кольца Хало по-прежнему не видать, а белых актёров-мужчин авторы вообще, похоже, стесняются.

Что происходит с проектом можно будет понять только посмотрев сериал. Сделать это надо с 24 марта.