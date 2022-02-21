 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Gord за свой сценарий! У приключенческой стратегии появились издатель и трейлер сюжета Есть подозрение, что в «Человеке-пауке: Нет пути домой» несколько Пауков (фото) Капитан Америка и Чёрный Адам спасают Рождество — Крис Эванс записался в праздничный экшен Скалы Больше Терминатор, чем Конан: продюсеры приобрели права на экранизацию книжного цикла «Кейн»
5
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
531
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Постеры ключевых персонажей экранизации Halo

Спешит-торопится на Paramount+ сериальная экранизация Halo. А попутно не утихают слухи о том, что главный герой серии — здоровенный сверхчеловек Маcтер Чиф — не будет в сериале ключевым персонажем. Глядя на новые постеры в эти слухи невольно веришь.

Постеры сериала «Halo» Постеры сериала «Halo» Постеры сериала «Halo» Постеры сериала «Halo» Постеры сериала «Halo» Постеры сериала «Halo» Постеры сериала «Halo»

На постерах можно увидеть четырёх сверхсолдат из программы «Спартанец II», главную героиню сюжета Кван, а также доктора Кэтрин Хэлси — создательницу брони Чифа Мьёльнир и, собственно, автора программы «Спартанец II», куда входил сам Чиф.

Мира-кольца Хало по-прежнему не видать, а белых актёров-мужчин авторы вообще, похоже, стесняются.

Что происходит с проектом можно будет понять только посмотрев сериал. Сделать это надо с 24 марта.

Теги
HaloParamountXbox
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

10Мастер Чиф пока ещё в шлеме на свежем постере Halo 1Экшен по игре Halo получил второй сезон до премьеры первого 40Эпично! Мастер Чиф сражается за человечество в трейлере экшена по игре Halo 8Мастер Чиф анонсирует трейлер на свежем постере сериала по игре Halo 14Мастер Чиф готов к прохождению сериальной службы в первом трейлере экранизации Halo 6Шоураннер экранизации Halo уходит после первого сезона

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Capcom Fighting Collection — Darkstalkers и другие аркадные файтинги в одном сборнике
 1
«Анчартед» и «Бэтмен» получили точные даты выхода в Китае, но оказались слишком близко друг к другу
 6
Остросюжетные фантазии Хиллари Клинтон будут экранизированы в формате политического триллера
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 14–20 февраля
 3
Будет бой! Анонсирована Street Fighter 6
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 14–20 февраля
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 14–20 февраля
 18
Шоураннерам «Властелина колец: Колец власти» в проект помог попасть Джей Джей Абрамс
 0
Обзор книги Dragon Age: Last Flight
 3
Том Холланд держит кинопрокат за горло: сперва хорошо собирал «Человек-паук», теперь — «Анчартед»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 432: Чем опасен секс с вампирами?
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 503: «Анчартед», «Смерть на Ниле» и ролики с «Супербоула»
 
7Ноль кадров в секунду – 409: Бесконечный пиздёж
 
 
4ЕВА – 464: Смысл сбросился с моста
 
3Телеовощи – 431: Крякнутое человечество
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru