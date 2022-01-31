Эпично! Мастер Чиф сражается за человечество в трейлере экшена по игре Halo

Ну вот наконец-то и показали полноценный трейлер многосерийного боевика по вселенной игры Halo с Пабло Шрайбером в главной роли. И видеоролик анонсировал всё самое необходимое — экшен, масштаб, зрелищность и следование канону (как минимум в отношении визуальной составляющей). И что важнее, у сериала наконец-то появилась точная дата выхода — первый эпизод выходит на видеосервисе Paramount+ 24 марта.

События перенесут нас в XXVI век. Изнуряющая война с союзом инопланетных рас грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям надежду на выживание.

В сериале также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами значатся Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен. Производство курируют Amblin TV и Microsoft/343 Industries.