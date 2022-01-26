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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Мастер Чиф анонсирует трейлер на свежем постере сериала по игре Halo

На просторах сети появился свежий постер фантастического боевика «Halo» — многосерийной экранизации одноимённой игровой серии. Плакат, опубликованный в официальном твиттере участвующей в производстве сериала продюсерской студией Amblin, представляет каноничный образ Мастера Чифа (Пабло Шрайбер) и сообщает, что полноценный трейлер покажут в воскресенье.

Постеры сериала «Halo»

События футуристического боевика разворачиваются в XXVI веке. Война с союзом инопланетных рас грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям шанс на выживание.

В сериале снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннеры — Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист Кайл Киллен. В производстве также участвуют Showtime и Microsoft/343 Industries.

Теги
ГалереяHaloПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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