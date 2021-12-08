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Спартанцы готовятся к битве в тизере сериала по игре Halo

Соратники Мастера Чифа готовы служить и защищать. Стриминговый сервис Paramount+ накануне выхода дебютного полноценного трейлера опубликовал второй тизер многосерийного фантастического экшена по игре Halo. Ролик напоминает, что все заинтересованные дождутся премьеры в следующем году.

События 10-серийного первого сезона футуристического боевика разворачиваются в XXVI веке. Война с союзом инопланетных рас грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям шанс на выживание.

В сериале снимаются Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист Кайл Киллен. Производство курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.

Теги
ВидеоHalo
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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