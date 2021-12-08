Спартанцы готовятся к битве в тизере сериала по игре Halo

Соратники Мастера Чифа готовы служить и защищать. Стриминговый сервис Paramount+ накануне выхода дебютного полноценного трейлера опубликовал второй тизер многосерийного фантастического экшена по игре Halo. Ролик напоминает, что все заинтересованные дождутся премьеры в следующем году.

События 10-серийного первого сезона футуристического боевика разворачиваются в XXVI веке. Война с союзом инопланетных рас грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям шанс на выживание.

В сериале снимаются Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист Кайл Киллен. Производство курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.