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Прямая ссылка на новость:

«Лайфстайл» в прямом эфире

Источник: КГ-Портал

В очередной раз состоится таинства записи подкаста «Лайфстайл», когда собираются четверо участников «Лазер-шоу», чтобы поговорить на самые разнообразные темы, а некоторые из них даже не связаны с кино. Зато намечается много всего другого: КВН, Каха и бог знает, что ещё придёт в их, с позволения сказать, умы.

Начинаем примерно в 21:10.

А присоединиться к слушателям «Лайфстайла» очень просто — для этого достаточно поддержать нас на «Патреоне» или «Бусти» на любую сумму, заодно приобретя кучу всяких разных плюшек.

 
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