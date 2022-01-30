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Новые сериалы недели: правильный «Ричер», хроника секс-скандала «Пэм и Томми» и «Взращённые волками» Ридли Скотта

Источник: Amazon

Следующие несколько дней окажутся богатыми на многосерийные премьеры. В список новых сериалов недели входят разножанровые проекты. Стриминг Hulu представит основанную на реальных событиях драмеди «Пэм и Томми», видеосервис Amazon выкатит первый сезон «Ричера» по романам Ли Чайлда, Apple TV+ презентует триллер «Подозрение», а отечественный онлайн-кинотеатр IVI — экшен-комедию «И снова здравствуйте!».

Вторник, 1 февраля

 
Сезон2
Netflix
Растя Диона Raising Dion

драма, фантастика

В ролях Алиша Вейнрайт, Джасайя Янг, Майкл Б. Джордан, Джейсон Риттер

Создатель Кэрол Барби, Деннис Лью

Это история о темнокожей матери-одиночке Николь Риз, которая после гибели мужа растит малолетнего сына Диона. Рутинные семейные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает широким набором крайне изменчивых сверхспособностей: от превращения в невидимку до метания файерболов. На плечи Николь ложится дополнительная ответственность — сохранить суперсилы Диона в тайне. В этом ей помогает лучший друг мужа Пэт.

Видео

Среда, 2 февраля

 
Премьера+
Hulu
Пэм и Томми Pam & Tommy

драма

В ролях Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг, Фред Хечингер

Создатель Роберт Сигел

Мини-сериал рассказывает о личной жизни актрисы Памелы Андерсон и рокера Томми Ли, на протяжении многих лет исправно кормившей папарацци. В центре истории — главный скандал в жизни пары, разразившийся, когда достоянием общественности стала украденная любительская видеозапись, живописавшая медовый месяц супругов.

Сериал от сценариста «Основателя» и режиссёра «Тони против всех» по реальным скандальным событиям из жизни горячей парочки Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. Пожалуй, этого уде достаточно чтобы зрители проявили интерес к премьере.

Видео

 
Премьера+
IVI
И снова здравствуйте!

комедия, боевик

В ролях Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Аглая Тарасова, Кирилл Жандаров

Создатель Егор Чичканов

Жизнеутверждающая комедия о приключениях бандита по имени Борис. Он — «решала», в круг его обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают.

Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

Андрей Мерзликин примерит на себя частично новое амплуа, потому что бандитов ему играть уже доводилось, но вот бессмертных бандитов — никогда. А тизер и трейлер сериала даже обещают, что может получиться забавно.

Видео

Четверг, 3 февраля

 
Сезон2
HBO Max
Взращённые волками Raised by Wolves

драма, фантастика

В ролях Трэвис Фиммел, Аманда Коллин, Абубакар Салим, Нив Алгар, Джордан Логран, Итан Хаззард

Создатель Аарон Гузиковски, Ридли Скотт

Андроиды-опекуны Отец и Мать отправлены на другую планету с ответственнейшей миссией растить и воспитывать человеческих детей — потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Впереди у крохотной колонии поселенцев множество труднейших испытаний, включая внешние и внутренние конфликты, грозящие полным уничтожением остаткам человечества.

Видео

Пятница, 4 февраля

 
Премьера+
Amazon
Ричер Jack Reacher

драма, боевик, детектив

В ролях Алан Ричсон, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Хью Томпсон, Крис Уэбстер, Брюс Макгилл

Создатель Ник Сантора

Первый сезон экранизирует первую книгу серии The Killing Floor, где Джека Ричера, бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Алан Ритчсон попытается доказать, что он лучшее воплощение главного героя известной книжной серии — и не только в плане внешности. Автор литературного первоисточника, например, очень доволен его кандидатурой.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Подозрение Suspicion

триллер

В ролях Джорджина Кэмпбелл, Элиес Габел, Элизабет Хенстридж, Кунал Нэйэр, Энджел Колби, Том Рис Харрис

Создатель Крис Лонг

Отправной точкой для событий триллера станет похищение сына известной американской бизнесвумен. Похищение 21-летнего Лео из громадного шикарного отеля в центре Нью-Йорка снято на видео и со скоростью лесного пожара распространяется по сети. Очень скоро главными подозреваемыми становятся четыре других постояльца отеля — все британские граждане. Но действительно ли они виновны, или просто оказались не в то время не в том месте?

Американский ремейк израильского сериала пытается заинтересовать как минимум присутствием в актёрском составе Умы Турман, но рецензенты, посмотревшие сериал, говорят, что как раз Турман в сериале преступно мало.

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Источник фотографий: Depositphotos

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