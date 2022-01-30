Новые сериалы недели: правильный «Ричер», хроника секс-скандала «Пэм и Томми» и «Взращённые волками» Ридли Скотта

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IVI

Жизнеутверждающая комедия о приключениях бандита по имени Борис. Он — «решала», в круг его обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают.

Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

Андрей Мерзликин примерит на себя частично новое амплуа, потому что бандитов ему играть уже доводилось, но вот бессмертных бандитов — никогда. А тизер и трейлер сериала даже обещают, что может получиться забавно.