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Джек Ричер устраивает тюремное побоище в отрывке из боевика «Ричер»

Этот мужик считает до трёх, но действует на опережение. Стриминговый сервис Amazon показал отрывок из многосерийного экшена «Ричер» по романам Ли Чайлда. Титульную партию исполняет фактурный Алан Ритчсон («Кровавая гонка», «Титаны»). первые эпизоды сериала выходят 4 февраля.

Первый сезон экранизирует первую книгу серии The Killing Floor, где Джека Ричера, бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Шоураннером адаптации числится Ник Сантора («Короли побега», «Скорпион»); он также выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта вместе с режиссёром первого фильма Кристофером Маккуорри. Чайлд консультирует постановку.

Теги
ВидеоРичерAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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