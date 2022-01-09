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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыт после первого сезона

Источник: Amazon

Потоковый сервис Amazon решил не продлевать на второй сезон свой многосерийный слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Причины такого решения неизвестны, зато известно, что критики, равно как и зрители, стараний перевести культовый франчайз на многосерийные рельсы не оценили — на «Томатах» у сериала 40% одобрения от первых и 41% — от вторых.

По сюжету компания школьников-выпускников случайно сбивает на пустынной трассе человека. Опасаясь последствий, подростки уговариваются избавиться от тела и забыть о страшном происшествии. Но год спустя главные герои начинают получать таинственные анонимные послания: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Сценарной адаптацией одноимённого романа 1973 года Лоис Дункан занималась Сара Гудман («Проповедник»). Исполнительными продюсерами выступили Джеймс Ван («Болотная тварь»), Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Нил Х. Мориц («Пацаны»).

Теги
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Комментарии (2)

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