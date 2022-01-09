Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыт после первого сезона

Потоковый сервис Amazon решил не продлевать на второй сезон свой многосерийный слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Причины такого решения неизвестны, зато известно, что критики, равно как и зрители, стараний перевести культовый франчайз на многосерийные рельсы не оценили — на «Томатах» у сериала 40% одобрения от первых и 41% — от вторых.

По сюжету компания школьников-выпускников случайно сбивает на пустынной трассе человека. Опасаясь последствий, подростки уговариваются избавиться от тела и забыть о страшном происшествии. Но год спустя главные герои начинают получать таинственные анонимные послания: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Сценарной адаптацией одноимённого романа 1973 года Лоис Дункан занималась Сара Гудман («Проповедник»). Исполнительными продюсерами выступили Джеймс Ван («Болотная тварь»), Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Нил Х. Мориц («Пацаны»).