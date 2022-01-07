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Хоумлендер в объективе — третий сезон «Пацанов» обзавёлся тизером с датой выхода

Стриминговый сервис Amazon дозрел до официального анонса даты выхода третьего сезона «Пацанов». В сети появился первый лаконичный и вместе с тем многозначительный тизер продолжения, сообщающий, что трёхсерийная премьера третьего сезона состоится 3 июня.

Антигеройская злободневная сатира от шоураннера Эрика Крипке продолжит хронику неравного противостояния обнаглевших супергероев и охотящихся на них линчевателей под предводительством матёрого Билли Бутчера.

В сериале снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, а также новички Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.

Теги
ВидеоПацаныAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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