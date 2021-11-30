Создатель сериала «Пацаны» рассказал, чего ждать от третьего сезона

Эрик Крипке известен широкой аудитории по сериалу «Сверхъестественное», но он создал не менее занятный проект «Пацаны» о том, как отряд простых смертных ставит на место продажных супергероев в трико. По словам шоураннера, новый сезон будет масштабнее первых двух, в нём сосредоточатся на ретроспективе. Расскажут, как формировалась компания Vought International, какой была Семёрка (элитный отряд супергероев) и что предшествовало её созданию.

Третий сезон весёлый, он не только о Солдатике, но и обо всей команде Расплаты, частью которой он был. Лори Холден играет Алую графиню и есть ещё куча других потрясающих персонажей. Что было до создания Семёрки? Какой была Vought, что с ней было в 60-е, 70-е, 80-е годы? Было очень весело погрузиться в историю, а не только в настоящее.

Хотя «Пацаны» и создавался как сатира или пародия на Marvel и DC, сейчас это уже отдельная история со своей мифологией и героями. Дата премьеры третьего сезона пока неизвестна.