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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Проблема в бренде? «Соколиный глаз» стартовал слабее всех сериалов Marvel

Источник: Disney+

Вышедший на прошлой неделе «Соколиный глаз», быть может, и порадовал фанатов Marvel, но вот имели возможность по достоинству оценить его далеко не все. По данным Samba TV, первый эпизод сериала посмотрели 1,5 млн человек, а второй — и того меньше (1,3 млн). Для сравнения, за стартом «Локи» следили 2,5 млн зрителей, и даже «Сокол и Зимний солдат» с «ВандаВижном» сумели привлечь к экранам больше людей (1,8 млн и 1,6 млн соответственно).

Но не спешите хоронить сериал — к качеству конечного продукта эти цифры отношения не имеют. Собственно, причину столь скромного результата раскрыла сама героиня Хейли Стайнфелд во втором эпизоде — просто Джереми Реннер не продаёт. На Rotten Tomatoes «Соколиный глаз» не отстаёт от остальных (93% по критикам и 84% по зрителям), и ещё имеет шанс поправить показатели просмотров, когда народ отойдёт от Дня благодарения и Чёрной пятницы.

В то же время, сериал возглавил список самых распираченных телевизионных проектов недели, что само по себе многое объясняет. Позади остались такие серьёзные конкуренты, как «Колесо времени», «Декстер», «Звёздный путь: Дискавери» и «Аркейн».

Теги
Соколиный глаз
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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