Как фанаты MCU втянули Джереми Реннера в ролевую игру

Из шести серий «Соколиного глаза» первые две только что увидели свет. Если вы думали, что мюзикл про Мстителей — это самое необычное, что там будет, есть нечто, что может с ним посоревноваться. В сериале появилась боевая ролевая игра. Режиссёр проекта Риз Томас и исполнитель роли Клинта Бартона Джереми Реннер рассказали, что этот фрагмент сериала вдохновлён реальными событиями.

Мне предложили, и я подумал, что мы должны это сделать! Основываясь на моём опыте с Comic Con и подобных ему мероприятий, это был способ сказать: «Я люблю фанатов». Если бы Клинт Бартон дрался с кучей людей на комикс-конвенции, полагаю, они бы получили от этого большую пользу. Я решил, что это крутой способ показать смирение персонажа и разнообразить юмор в сериале.

Риз Томас добавил, что выбирая между желанием высмеять ролевиков и показать Бартона в замешательстве от непривычной ситуации, предпочёл второе.

Клинт — парень, сражавшийся с самим Таносом, поэтому наблюдать за ним в ролевой игре было забавно. Очевидно, что Джереми уже давно имеет дело с фанатами MCU, наслаждается этим миром и хотел как-то это показать.

Что сказать, не зря Реннер недавно назвал себя отцом MCU. Премьера сериала «Соколиный глаз» состоялась вчера. Сериал рассказывает о том, как Бартон находит себе замену и учит её, как оставаться супергероем без суперспособностей.