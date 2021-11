Почему Кэтрин Хан никому не дала бы петь вместо себя в сериале «ВандаВижн»

Исполнительница роли Агаты Харкнесс в сериале «ВандаВижн» Кэтрин Хан рассказала, что для съёмок сама исполнила композицию Agatha All Along и не позволила бы никому сделать это вместо неё.

Надела наушники, чтобы послушать, и у меня буквально челюсть отвисла! Я посмотрела на Мэтта Шекмана (режиссёра), а он только ухмыльнулся... Трек должен был называться «В стиле Агаты» (That's So Agatha), но потом решили, что будет Agatha All Along, и это, конечно, звучит идеально. Меня спросили, кто будет петь эту песню, и я сказала, что им придётся вырвать её из моих рук, потому что иначе никто другой её не получит.