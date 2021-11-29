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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Файги надеется, что «Соколиный глаз» станет рождественской классикой

Источник: Disney+

Мало Кевину Файги господства над армией фанатов кинокомиксов Marvel, ему ещё и дух Рождества подавай. Он почти как Гринч — не то что бы что-то похищает, но явно не прочь раздобыть для своих проектов немного праздничного настроения. Ну а что? Хуже ремейка фильма «Один дома» точно не будет. Попытка сделать рождественскую историю уже была в «Железном человеке 3», но у фанатов не прижилась, следующий ход — сериал «Соколиный глаз».

Мы всегда хотели сделать рождественскую сказку. У нас было что-то такое в «Железном человеке 3», у пусть зрители его таковым не воспринимают, для нас это рождественский фильм. А вот «Соколиный глаз» совершенно точно праздничная история. Мне нравится идея о том, что сериал может стать своего рода традицией и люди будут пересматривать его в рождественские праздники. Сериал начинается чуть раньше Дня благодарения, а заканчивается незадолго до Рождества. Джереми Реннер, конечно, лучший, это всё благодаря ему. К счастью, с ним захотела поработать Хейли, поэтому мы попросили её сыграть Кейт Бишоп, и я думаю, что они пара, которая, на мой взгляд, сделает праздники очень счастливыми.

Джерени Реннер тоже недавно комментировал отношения своего персонажа с Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), а ещё в первых сериях «Соколиного глаза» Хоукая успели втянуть в боевую ролевую игру.

Теги
Соколиный глазMarvelDisney+Кевин Файги
Комментарии (15)

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