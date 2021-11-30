«Не ради секса, а ради искусства» — съёмки сериала о «Последнем танго в Париже» поднимут тему этики в кино

Готовится сериал об истории съёмок фильма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» и скандальной сцене изнасилования, которую режиссёр снял без согласия актрисы Марии Шнайдер. CBS и Stampede Ventures уже начали работу над проектом. Сценарий пишут Джереми Миллер и Дэниэл Кон, режиссёры — Лиза Брюльман и Жозе Падилья. Брюльман рассказала, что сериал даст возможность не только узнать о создании фильма, но и поднимет долго игнорируемую проблему.

Когда Жозе и Stampede обратились ко мне, я сразу же взялась за этот проект, так как он поможет поближе познакомиться с одним из самых больших скандалов в истории нашей индустрии, несмотря на то, что в то время это не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Сериал даст шанс окунуться в мир удивительных персонажей и, главное, предаст огласке историю Марии Шнайдер. Это действительно захватывает.

Жозе Падилья добавил, что рад с помощью этого сериала изучить историю этики искусства.

«Танго» расскажет о двух мужчинах, оскорбивших молодую и неопытную женщину не ради секса, а ради искусства. Они сняли это на камеру, и полученная сцена стала частью художественного фильма, получившего признание критиков и зрителей. Пока режиссёр и актёры наслаждались успехом, боль Марии оставалась без внимания. Я очень рад вместе с режиссёром Лизой Брюльман изучить важный, но часто игнорируемый предмет — историю этики искусства.

Фильм «Последнее танго в Париже» вышел в 1972 году. После выхода картины исполнитель главной роли Марлон Брандо не разговаривал с Бернардо Бертолуччи 20 лет.