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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Говард Воловиц появится в спин-оффе «Теории большого взрыва»

Источник: CBS

Саймон Хелберг, исполнитель роли космического инженера Говарда Воловица в «Теории большого взрыва», появится в приквеле сериала «Детство Шелдона». Правда, за кадром — актёр озвучит своего персонажа в одном из новых эпизодов. Исполнительный продюсер Стивен Моларо обещает, что серия, наконец, объяснит предвзятое отношение Шелдона к инженерам.

Мы рады возможности исследовать происхождение Шелдона Купера в сериале «Детство Шелдона», но при этом невероятно весело добавлять в сюжетные линии пасхалки из «Теории большого взрыва». Снова работать с Саймоном и объяснить ненависть Шелдона к инженерным наукам — эту мечту нам удалось воплотить. Джим и Саймон даже в озвучке не упустили ни одной детали взаимоотношений своих персонажей.

Серия будет о том, как юный Шелдон Купер (Иэн Армитедж) пришёл на свой первый инженерный урок. Комментировать занятие будет неповторимый Джим Парсонс, подаривший нам образ эксцентричного физика-теоретика (и, собственно, сам спин-офф), и Саймон Хелберг, воплотивший характер астронавта, шутника и основателя группы «Следы на луне».

Эпизод выйдет 18 ноября на CBS.

Теги
Детство Шелдона
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