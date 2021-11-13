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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Культовый мультсериал «Люди Икс» получит продолжение на Disney+

Источник: Marvel

Вы слышите эту музыку. Вы точно её слышите. Культовый мультсериал 90-х «Люди Икс» возвращается на экраны с продолжением. Проект получил название X-Men ’97.

Легендарный сериал, познакомивший многих зрителей с героями-мутантами Marvel, вышел в 1992 году и продержался пять сезонов, как раз до 1997-го. Что даёт предположить — новая инкарнация будет не ремейком, а скорее всего продолжением телешоу.

«Люди Икс ‘97» — первый проект Marvel Studios по мутантам после возврата персонажей. На прошедшем Disney+ Day глава телеподразделения студии заверил, что мультсериалом занимаются исключительно фанаты X-Men: The Animated Series. В их задачу входит не только соответствовать высокому стандарту оригинала, но и подняться над ним. Удачи им в этом.

Вишенкой на торте стал каст сериала. К своим ролям спустя 30 лет вернутся Росомаха, Шельма, Зверь, Гроза, Джин Грей, Гамбит, а также Курт и Злыдень. К ним примнут и новые актёры.

Бо ДеМайо («Ведьмак: Кошмар волка») напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером. Ведущим режиссёром назначен Джейк Касторена, подаривший нам «Возрождение Черепашек-ниндзя». Надеемся, анимацию он собой не возьмёт. Шоураннеры и режиссёр «Радиоактивных людей» 90-х будут консультантами проекта.

Премьера анимационного сериала состоится в 2023 году на стриминге Disney+.

Теги
АнонсыКастингMarvelDisney+Мультфильм
Комментарии (5)

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