Оскар Айзек страдает и линчует в первом тизере «Лунного Рыцаря»

«Голос в твоей голове пожирает тебя». Marvel Studios презентовала дебютный тизер фантастического экшена «Лунный Рыцарь», и от ролика веет атмосферой «Сорвиголовы». Если промо-материалы не врут, нас действительно ждёт мрачная, приземлённая и драматичная история о Марке Спекторе (Оскар Айзек) — супергерое с расстройством множественной личности.

Помимо Айзека в актёрском составе сериала значатся Итан Хоук и Мэй Каламави. За режиссуру отвечают постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а также шоураннер проекта Мохамед Диаб. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»).